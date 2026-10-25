Власти Баварии восстановят «Орлиное гнездо» Гитлера, пострадавшее при пожаре

Власти Баварии намерены восстановить чайный домик «Кельштайнхаус», известный также как «Орлиное гнездо». Часть альпийской резиденции Адольфа Гитлера «Бергхоф» значительно пострадала в результате пожара 24 октября 2026 года.

«Мы не оставим там просто руины. Полагаю, удастся найти приемлемый вариант. Необходимо продолжить работу по изучению исторической памяти», – заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн.

Полиция задержала 33-летнего мужчину, который подозревается в поджоге. Он бывший житель данного района. Как сообщается, в ходе допроса у него были выявлены признаки душевного заболевания. На данном этапе неясно, были ли его действия политически мотивированными.

Чайный домик был построен в 1938 году на высоте 1834 метра и предназначался для Мартина Бормана. Сам Гитлер бывал здесь очень редко, предпочитая «Бергхоф». После войны резиденция Гитлера была взорвана, а «Кельштайнхаус» решили сохранить. Здесь был открыт ресторан и мемориал.