 

Власти Баварии восстановят «Орлиное гнездо» Гитлера, пострадавшее при пожаре

25.10.2026, 11:00, Разное
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Власти Баварии намерены восстановить чайный домик «Кельштайнхаус», известный также как «Орлиное гнездо». Часть альпийской резиденции Адольфа Гитлера «Бергхоф» значительно пострадала в результате пожара 24 октября 2026 года.

«Мы не оставим там просто руины. Полагаю, удастся найти приемлемый вариант. Необходимо продолжить работу по изучению исторической памяти», – заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн.

Полиция задержала 33-летнего мужчину, который подозревается в поджоге. Он бывший житель данного района. Как сообщается, в ходе допроса у него были выявлены признаки душевного заболевания. На данном этапе неясно, были ли его действия политически мотивированными.

Чайный домик был построен в 1938 году на высоте 1834 метра и предназначался для Мартина Бормана. Сам Гитлер бывал здесь очень редко, предпочитая «Бергхоф». После войны резиденция Гитлера была взорвана, а «Кельштайнхаус» решили сохранить. Здесь был открыт ресторан и мемориал.

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