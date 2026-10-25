Подрядчик ЦРУ арестован по подозрению в передаче подруге-журналистке секретов, касающихся Израиля

42-летний Иан Бринксман, сотрудник компании, выполнявшей подряды ЦРУ, арестован по подозрению в утечке секретной информации, касающейся национальной безопасности США. Дома у него проведен обыск.

Как пишет The Hill, секретные данные Бринксман передавал своей девушке, журналистке Аиде Чавес, которая публиковала их на независимой новостной платформе Substack. Ynet отмечает, что из пяти опубликованных ей материалов три непосредственно касаются Израиля. В ходе расследования удалось установить связь между публикациями и телефонным общением пары.

В одном из материалов сообщалось, что Израиль пытался убедить США ликвидировать Мухаммада Багера Галибафа, председателя иранского парламента и главу переговорной группы. Из публикации следовало, что, по израильской оценке, разрыв переговоров и возобновление военных действий привели бы к ухудшению экономического состояния, массовым выступлениям и, в результате, – к краху режима аятолл.

В другой статье говорилось об опасениях израильского руководства в связи со снижением поддержки еврейского государства в США. В третьей – об опасности внутреннего раскола в Израиле в связи с вопросом о призыве ортодоксов, ухудшением экономического положения, социальной напряженности и последствиями трех лет войны. Говорилось и о возможности ухода западных компаний с израильского рынка.

«Защита государственных тайн США – главный приоритет ФБР, тот, кто злоупотребляет оказанным ему правительством доверием, угрожая национальной безопасности и рискуя жизнями наших храбрых бойцов, ответит по всей строгости закона», – заявил глава ФБР Кэш Патель.