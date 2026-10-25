Российский удар по сети «Эпицентр» — за сутки атакованы четыре торговых центра по всей Украине

Россия наносит концентрированные удары по объектам украинской торговой сети «Эпицентр». Менее чем за сутки атакованы четыре торговых центра: в Харькове, Полтаве, Виннице и Запорожье. «Это тотальное уничтожение сети», – сообщило руководство компании.

В результате атаки торгового центра в Полтаве возник пожар, по предварительной информации, получила травмы 52-летняя женщина. Информация о масштабах разрушений уточняется, ведутся работы по ликвидации последствий удара.

В Виннице беспилотный летательный аппарат попал также в пятиэтажный дом. Шесть человек пострадали. Нанесен также ущерб пансионату для пожилых людей, 15 человек эвакуированы. Российский удар привел к отключению в части города электричества.