 

Российский удар по сети «Эпицентр» — за сутки атакованы четыре торговых центра по всей Украине

25.10.2026, 13:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Россия наносит концентрированные удары по объектам украинской торговой сети «Эпицентр». Менее чем за сутки атакованы четыре торговых центра: в Харькове, Полтаве, Виннице и Запорожье. «Это тотальное уничтожение сети», – сообщило руководство компании.

В результате атаки торгового центра в Полтаве возник пожар, по предварительной информации, получила травмы 52-летняя женщина. Информация о масштабах разрушений уточняется, ведутся работы по ликвидации последствий удара.

В Виннице беспилотный летательный аппарат попал также в пятиэтажный дом. Шесть человек пострадали. Нанесен также ущерб пансионату для пожилых людей, 15 человек эвакуированы. Российский удар привел к отключению в части города электричества.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.10 / Умная домашняя ферма даст первый урожай зелени уже через 8 дней

25.10 / Ученые нашли способ, с помощью которого ВИЧ, несмотря на лечение, может оставаться незамеченным

25.10 / Во Франции за сутки арестовано более 1300 участников протестов

25.10 / В России пройдёт общенациональная аттестация всех работников на знание истории

25.10 / В венгерской церкви нашли французский крест XIII века и обломки кольчуги: как они там оказались

25.10 / Подрядчик ЦРУ арестован по подозрению в передаче подруге-журналистке секретов, касающихся Израиля

25.10 / Грозит ли вам гастрит, если вы регулярно пропускаете завтрак? Гастроэнтеролог ответила на вопрос

25.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1705-й день войны

25.10 / «Я видел корабль и его экипаж»: спустя 79 лет Пентагон опубликовал показания свидетеля разбившегося НЛО

25.10 / В Японии запретили делать харакири в парламенте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике