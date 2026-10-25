 

В Японии запретили делать харакири в парламенте

25.10.2026, 11:19, Разное
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Парламент Японии проголосовал за поправки в регламент: теперь депутат, не согласный с большинством, не может вспороть себе живот прямо в зале заседаний. Ему придётся выйти на улицу, отойти от здания не меньше чем на пятьдесят метров и уже там завершить политическую дискуссию традиционным способом.

Авторы поправок объяснили решение заботой о чистоте: ковёр в зале недавно заменили, а уборщицы не обязаны разбираться с последствиями парламентских страстей. Охране предписано заранее стелить клеёнку на газоне и следить, чтобы депутат не задерживался в коридорах по пути к исторической отметке. Тем, кто не хочет выходить на улицу, оставили письменный протест и воздержание при голосовании – менее зрелищно, но процедура соблюдена. 

Оппозиция в знак протеста против новых правил провела ряд актов харакири ещё до завершения голосования по ним.

«Всему своё место, – пояснил глава комиссии по регламенту Таро Ямамото. – В зале принимают законы, на лужайке – выражают несогласие. Пятьдесят метров – это ещё и возможность проветриться. Иногда, пока идёшь, передумываешь. А если нет – у тебя хотя бы есть время подготовиться».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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