«Я видел корабль и его экипаж»: спустя 79 лет Пентагон опубликовал показания свидетеля разбившегося НЛО

В пятницу Пентагон опубликовал очередную порцию рассекреченных материалов об НЛО. Среди них — показания военного офицера, данные под присягой в 2002 году и десятилетиями хранившиеся в секрете. В документе описано, как американские военные доставили в охраняемый ангар необычный аппарат яйцевидной формы и несколько тел, которые свидетель принял за экипаж этого корабля.

Имя офицера в опубликованном файле вымарано. Но, судя по совпадению деталей, речь идет о Уолтере Хауте — бывшем сотруднике отдела по связям с общественностью авиабазы Розуэлл, скончавшемся в 2005 году. Именно он в июле 1947 года подготовил пресс-релиз, в котором военные сообщали об обнаружении «летающего диска». Через день официальная версия изменилась: обломки объявили метеорологическим зондом.

Содержание показаний Хаута было известно и раньше: его заявление фигурировало в книге исследователей Розуэлла, вышедшей в 2007 году. Однако теперь тот же текст появился в официальном рассекреченном документе, что придает ему иной статус.

Что именно описано в документе

По словам свидетеля, 8 июля 1947 года около 7:30 утра в штабе базы прошло совещание с участием высокопоставленных офицеров. На нем говорилось об обследовании двух мест. Первое — обширное поле обломков в округе Линкольн, примерно в 120 километрах к северо-западу от Розуэлла. Второе, которое сочли более важным, находилось примерно в 65 километрах к северу от города: там, как утверждается, обнаружили аппарат яйцевидной формы и тела.

Сам аппарат свидетель описал так: длина примерно от 3,6 до 4,5 метра, ширина около 1,8 метра, металлическая поверхность. Ни окон, ни крыльев, ни хвоста, ни шасси. Материал напоминал фольгу — «тонкую, как бумага, но чрезвычайно прочную». Образцы обломков передавали друг другу, и никто не мог их опознать.

Тела, по его словам, лежали под брезентом. Видны были только головы — они казались крупнее обычных, а контуры ткани намекали на рост около 120 сантиметров, примерно как у десятилетнего ребенка.

Свидетель также утверждал, что военные обсуждали, как подать информацию публике. Один из вариантов — привлечь внимание к полю обломков к северо-западу, где уже работали гражданские и журналисты, чтобы отвести внимание от более важного северного объекта. Около 9:30 утра ему поручили подготовить пресс-релиз под диктовку командира базы. В этом релизе и появилось сообщение о «летающем диске».

Контекст: что известно о Розуэлле

Инцидент в Розуэлле остается самым знаменитым случаем в истории уфологии. В июле 1947 года фермер обнаружил на своем участке обломки неизвестного материала. Военные первоначально подтвердили, что это «летающий диск», но быстро отыграли назад, заявив о метеозонде. В конце 1970-х майор Джесси Марсель, офицер разведки базы, публично заявил, что обломки не были метеозондом. С этого момента история Розуэлла превратилась в культурный феномен, породивший музей, фестиваль и десятки книг.

Показания Хаута — не единственный документ, связывающий его с этой историей. Его дочь Джули Шустер рассказывала, что отец долгие годы хранил молчание, потому что дал обещание командиру базы. Заявление 2002 года он подготовил заранее, чтобы оно было обнародовано после его смерти. По ее словам, они с отцом прошли текст «слово за словом, предложение за предложением», чтобы не осталось двусмысленностей.

Что это значит — и чего не значит

Публикация документа не является доказательством существования инопланетной жизни. Правительство США по-прежнему не подтверждает, что располагает физическими доказательствами внеземного происхождения. В рассекреченном файле нет данных о том, что случилось с телами и обломками после того, как свидетель покинул ангар. Нет и независимого подтверждения его слов.

Сам свидетель, однако, сформулировал вывод без оговорок: он убежден, что лично наблюдал аппарат и его экипаж, прибывшие из космоса.

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