Что такое биологический возраст?

Паспортные данные – крайне неточный индикатор реального состояния организма. Два пятидесятилетних человека могут иметь кардинально разный уровень здоровья: один сохраняет сосуды и метаболизм тридцатилетнего, а второй демонстрирует признаки глубокого износа систем. Причина этого различия кроется в понятии биологического возраста.

Биологический возраст – это объективная мера степени анатомической и физиологической зрелости организма, отражающая реальный износ его клеток, тканей и органов.

Как наука измеряет биологический возраст?

Современная геронтология оценивает этот показатель не по внешним признакам, а с помощью специальных биомаркеров и молекулярных «часов»:

Эпигенетические часы (часы Хорвата)

Самый точный на сегодняшний день метод. Он основан на анализе метилирования ДНК – присоединения химических меток к геномам. С возрастом рисунок этих меток меняется строго определенным образом. Анализируя его, алгоритмы определяют степень молекулярного износа клеток с точностью до пары лет.

Длина теломер

Замер концевых участков хромосом в лейкоцитах крови. Чем короче теломеры, тем больше делений уже совершили клетки и тем ближе они к состоянию старения.

Панель биохимических маркеров

Комплексный анализ крови, включающий показатели системного воспаления (С-реактивный белок), маркеры углеводного обмена (гликированный гемоглобин, инсулин), липидный профиль и уровень альбумина.

Функциональные тесты

Оценка эластичности магистральных артерий, жесткости сосудистой стенки, скорости клубочковой фильтрации почек, жизненной емкости легких и плотности костной ткани.

Разница между паспортом и биологией может достигать 10–15 лет в обе стороны. На эту вилку влияют:

Генетический базис: определяет базовую устойчивость к окислительному стрессу и эффективность систем репарации ДНК. Эпигенетика и образ жизни: хроническое воспаление, дефицит сна, уровень стресса, рацион и физическая активность либо ускоряют ход биочасов, либо замедляют их.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение: Magnific