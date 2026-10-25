Пятьдесят лет под водой. Локальная сенсация: старая лодка, объединившая жителей Висконсина

Обычно пляжи Южного Ренджа в Висконсине не балуют отдыхающих идеальной видимостью. Вода в этой части озера Мичиган практически всегда окрашена в мутные тона из-за обилия глинистого грунта. Однако в один из дней Хэнна Дамон, занимающая пост директора по связям с общественностью в лагере Camp Amnicon Adventures, и ее десятилетний сын стали свидетелями исключительного явления. Поверхность озера была предельно чистой, и сквозь толщу воды на дне стали отчетливо видны массивная труба, тросы и старые деревянные балки.

Увидев очертания конструкции, Хэнна бросилась на берег за камерой, на ходу строго запретив сыну плескаться, чтобы не поднимать ил. Под водной гладью скрывалась паровая буксирная лодка A. H. Pitz. Это судно сошло со стапелей в 1923 году в Мэнитово. Его построили по заказу фирмы McMullen and Pitz Construction Company, дав буксиру имя в честь одного из основателей — Армонда Питца. Длина корпуса составляет почти 70 футов. За свою жизнь судно сменило несколько хозяев, пока в 1951 году его не оставили у устья реки Амникон. Согласно местным рассказам, которые Хэнна слышала ранее, в том же году лодку могли намеренно отправить на дно. Считалось, что остов должен был послужить барьером и стабилизировать песчаный банкс вдоль береговой линии.

Для самой Дамон эта находка стала настоящим потрясением. Работая в лагере уже около одиннадцати лет, она сотни раз бывала на этом участке берега, но остов ни разу не показывался из-под слоя взвеси. Глинистая почва водоема обычно работает как плотная завеса, скрывающая любые подводные артефакты. Такая степень прозрачности для данного места — большая редкость. Иллюзия продержалась недолго: уже на следующие сутки вода снова стала непроглядной, хотя на поверхности не было ни малейшего волнения.

Снятый Хэнной ролик с фрагментами рэка быстро облетел местное сообщество. Многие старожилы тут же вспомнили, что видели торчащие из воды части этого буксира еще в 1967 году, а другие моментально узнали знакомые очертания побережья. По словам Дамон, для Camp Amnicon это стало самым масштабным инфоповодом — пожалуй, самым близким моментом к тому, чтобы стать «вирусным» в масштабах штата. Она подчеркнула, что именно такие открытия играют важную социальную роль. Они позволяют жителям ощутить связь с родной землей и объединяют людей вокруг общего исторического наследия, которое буквально лежит у них под ногами.

Изображение: разработано Мagnific.