 

Почта Германии потеряла анкеты 11 депутатов бундестага от АдГ

25.10.2026, 16:18, Разное
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Почта Германии потеряла анкеты 11 депутатов бундестага от «Альтернативы для Германии» – документы, необходимые для регистрации избранников, не дошли до избирательной комиссии в установленный срок, и в результате их места будут распределены между другими партиями.

Как сообщил начальник бундеспочты Берлина Ханс-Юрген Мюллер, пропавшие бумаги в итоге нашлись у него в кабинете. По словам Мюллера, уволившийся неделю назад стажёр перепутал транспортировочный ящик из цеха сортировки с сейфом в кабинете начальника. Самого стажёра в итоге нашли журналисты – им он заявил, что действовал из лучших побуждений.

«Я уже слышал, что бумаги АдГ часто теряются и решил перестраховаться, положил их в самое надёжное место. Как видите, они в итоге нашлись, поэтому свои действия считаю правильными», – сказал он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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