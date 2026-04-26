 

Виктор Орбан заявил об уходе из парламента Венгрии

26.04.2026, 10:33, Разное
Покидающий свой пост премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья партия Fidesz потерпела поражение на недавних парламентских выборах, сообщил, что уходит из парламента – несмотря на то, что добился переизбрания.

Парламентскую фракцию возглавит бывший руководитель аппарата премьер-министра Гергей Гуйяш. Сам же Орбан намерен заняться реорганизацией правой части политического спектра. «Полученный мной мандат принадлежит партии. Поэтому я его возвращаю», – заявил он.

Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии 16 лет. На нынешних выборах Fidesz проиграла другому правому списку – Tizsa во главе с Петером Мадьяром, получившей квалифицированное большинство. Фракция Fidesz сократилась со 135 до 52 депутатов.

Мадьяр уже заявил о сближении с Европейским Союзом, в том числе – по украинскому вопросу. Завершающее свою каденцию правительство Орбана отменило вето на предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

