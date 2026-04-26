 

Трамп провёл мастер-класс для студентов, обрушив фондовый рынок серией твитов прямо во время лекции

26.04.2026, 11:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Выступая перед будущими финансистами в бизнес-школе Уортона при Пенсильванском университете, Дональд Трамп решил не просто рассказать о природе рыночной волатильности, а продемонстрировать её на практике, опубликовав в своём X с десяток коротких, но крайне резких заявлений. Уже к концу занятия присутствующие убедились: одно нажатие кнопки «опубликовать» на смартфоне президента способно как обрушить ключевые индексы на 5-7%, так и вернуть их к прежним значениям за считанные минуты.

Сначала президент объяснил теорию «игры на понижение» и раздал студентам символический стартовый капитал для бумажных торгов, после чего его твиты о разрыве всех соглашений с Евросоюзом и пошлинах на авокадо в 400% спровоцировали панику на биржах. Дождавшись, когда графики окрасились в глубокий красный цвет, Трамп призвал аудиторию экстренно фиксировать прибыль по коротким позициям, а затем написал всего одно слово: «Пошутил». Рынки тут же начали отыгрывать падение обратно, позволив самым расторопным студентам приумножить виртуальный депозит в десятки раз.

«Они там на рынке очень глупые, – пояснил Трамп после лекции. – Настоящие болваны, которые думают, что я просто так могу начать войну или ввести тарифы. Эти прекрасные молодые люди теперь знают о финансах больше, чем все члены советов директоров любого банка с Уолл-стрит. Кстати, некоторые профессора пытались подать жалобу в Комиссию по ценным бумагам, но это просто завистники, которые никогда в жизни не заключали по-настоящему большую сделку».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике