Стрельба во время ужина корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Трамп

Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс были эвакуированы сотрудниками Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton после стрельбы у зоны досмотра.

По предварительным данным, вооруженный мужчина попытался прорваться через периметр безопасности и открыл огонь. Трамп не пострадал.

Подозреваемый задержан, расследование ведут Секретная служба, ФБР и полиция Вашингтона.

По сведениям Reuters, нападавший был вооружен дробовиком и выстрелил в сотрудника Секретной службы. Пуля попала в защитное снаряжение. Associated Press передает, что один сотрудник правоохранительных органов был поражен пулей в бронежилет, он пострадал. CNN сообщает, что сотрудник охраны был отправлен в местную больницу; его состояние на момент публикации телеканалу не было известно.

Инцидент произошел вечером 25 апреля по местному времени, когда в зале находились около 2600 гостей – журналисты, чиновники администрации, представители политической элиты и приглашенные. После выстрелов часть присутствующих укрывалась под столами, в зал вошли вооруженные сотрудники охраны в тактическом снаряжении.

Трамп, первая леди, Вэнс и другие высокопоставленные представители администрации были выведены из зала в защищенные помещения. Позднее Трамп сообщил в соцсети TruthSocial, что он, первая леди, вице-президент и члены кабинета находятся в безопасности, поблагодарив Секретную службу и другие силовые структуры за действия во время инцидента.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома был прерван. По данным AP, мероприятие отменено и будет перенесено. Reuters передает, что Трамп намеревается позднее выступить с заявлением в Белом доме.

Официально мотивы нападавшего пока не раскрыты.