 

Стрельба во время ужина корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Трамп

26.04.2026, 4:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс были эвакуированы сотрудниками Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton после стрельбы у зоны досмотра.

По предварительным данным, вооруженный мужчина попытался прорваться через периметр безопасности и открыл огонь. Трамп не пострадал.

Подозреваемый задержан, расследование ведут Секретная служба, ФБР и полиция Вашингтона.

По сведениям Reuters, нападавший был вооружен дробовиком и выстрелил в сотрудника Секретной службы. Пуля попала в защитное снаряжение. Associated Press передает, что один сотрудник правоохранительных органов был поражен пулей в бронежилет, он пострадал. CNN сообщает, что сотрудник охраны был отправлен в местную больницу; его состояние на момент публикации телеканалу не было известно.

Инцидент произошел вечером 25 апреля по местному времени, когда в зале находились около 2600 гостей – журналисты, чиновники администрации, представители политической элиты и приглашенные. После выстрелов часть присутствующих укрывалась под столами, в зал вошли вооруженные сотрудники охраны в тактическом снаряжении.

Трамп, первая леди, Вэнс и другие высокопоставленные представители администрации были выведены из зала в защищенные помещения. Позднее Трамп сообщил в соцсети TruthSocial, что он, первая леди, вице-президент и члены кабинета находятся в безопасности, поблагодарив Секретную службу и другие силовые структуры за действия во время инцидента.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома был прерван. По данным AP, мероприятие отменено и будет перенесено. Reuters передает, что Трамп намеревается позднее выступить с заявлением в Белом доме.

Официально мотивы нападавшего пока не раскрыты.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.04 / Во Владимире придумали быстровозводимые убежища, скрытые от тепловизоров

25.04 / Трамп — отмена поездки Виткоффа и Кушнера в Пакистан не означает возобновления войны

25.04 / Астрономы установили источник «пищи» для черной дыры в центре Млечного Пути

25.04 / Петербургский беспилотный трамвай из-за сбоя в системе ГЛОНАСС уехал в Псковскую область

25.04 / Детский писатель Григорий Остер останется в СИЗО до суда

25.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1522-й день войны

25.04 / Генпрокурор Украины — преступник, устроивший расстрел в Киеве, готовился к этому заранее

25.04 / Рязанский школьник написал в Минцифры открытое письмо, в котором поблагодарил за спасение от цифровой зависимости

25.04 / Армия РФ наносит удары по Днепру, погибли пять человек

25.04 / Ученые «вернули» утраченные страницы ранней рукописи новозаветных посланий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике