 

Рязанский школьник написал в Минцифры открытое письмо, в котором поблагодарил за спасение от цифровой зависимости

25.04.2026, 13:00, Разное
В министерство цифровых дел поступило трогательное послание от 11-летнего рязанца Артемия Скоробогатова – юноша выразил глубокую признательность главе ведомства за то, что вынужденные перебои с доступом к зарубежным соцсетям и видеохостингам помогли ему обрести полноценную жизнь вне монитора.

Молодой человек признался, что раньше проводил за экранами до 14 часов в сутки, но после того как Роскомнадзор начал планово замедлять трафик и блокировать «нежелательный контент», интернет стал использовать «только по праздникам и для домашних заданий». Артемий рассказал, что на прошлой неделе впервые вышел во двор и не просто подышал воздухом, а самостоятельно инициировал игру в футбол. Более того, он выучил имена всех соседей по подъезду и теперь исправно желает им доброго утра, благодаря чему поднял свой ранг в глазах местных пожилых людей от «наркомана» до «возможно наркомана».

«Раньше я был цифровым рабом, мой мозг атрофировался во время бесконечного листания ленты, – поделился школьник в своём письме. – Но благодаря мудрой политике государства, которое вовремя отрезало меня от цифровой помойки, я вдруг понял, что жизнь – она снаружи, а не в экранах».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

