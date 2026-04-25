Ученые «вернули» утраченные страницы ранней рукописи новозаветных посланий

Изначально одна из двух частей Библии под названием Новый Завет не существовала как единая книга или даже как собрание книг. Начиная с I века по разным общинам распространялись отдельные религиозные тексты, которые довольно часто переписывали вручную. Лишь к IV веку в христианской традиции постепенно сформировался канон из 27 книг, обозначенных позднее Новым Заветом.

Эти тексты христиане копировали и объединяли в кодексы — «книги» с листами. Один кодекс мог содержать сразу несколько евангелий, а также почти весь Новый Завет.

В результате появились тысячи рукописей — на греческом, латинском и других языках. Однако большая их часть либо не сохранилась, либо была частично разобрана в Средние века, либо дошла до наших дней в виде фрагментов.

К числу важных манускриптов раннего христианства относят Кодекс H, который представляет собой греческую копию VI века, содержащую Послания святого апостола Павла.

Судьба рукописи сложилась драматично: в XIII веке ее разобрали монахи монастыря Великой Лавры на горе Афон в Греции. Пергамент не выбросили, а использовали как переплеты и вставки в другие книги. Со временем фрагменты рукописи разошлись по разным странам. Сегодня отдельные части хранятся в библиотеках Италии, Греции, России, Украины и Франции. Долгие годы ученые считали, что значительная часть Кодекса H утрачена безвозвратно.

Международная команда исследователей под руководством Гаррика Аллена (Garrick Allen) из Университета Глазго в Шотландии провела мультиспектральную съемку рукописи. Этот метод позволяет получать изображения страниц на разных длинах волн и выявлять скрытые детали. Например, помогает увидеть то, что глазам не различимо: поблекшие чернила, скрытые надписи, следы старого текста.

Специалисты обработали изображения сохранившихся страниц и обнаружили, что при переписывании текста чернила оставляли «отпечатки» на соседних листах. По этим едва заметным следам ученые смогли реконструировать содержание 42 утраченных страниц.

С помощью мультиспектральной съемки ученые провели цифровую реконструкцию рукописи. Это позволило увидеть работу переписчиков VI века / © University of Glasgow

Восстановленные фрагменты показали, что в рукописи использовалась иная система деления и структурирования текста по сравнению с современными изданиями. В кодексе H текст Посланий был разбит на смысловые блоки и сопровождался ранними редакторскими элементами — списками, заголовками и пояснительными разделениями, которые помогали ориентироваться в содержании. Это значит, что в те времена текст делили и структурировали по другим правилам, и привычная система глав появилась позже.

Кроме того, исследователи увидели, как работали переписчики VI века — в тексте сохранились исправления, пометки и комментарии. То есть рукопись не просто копировали, а внимательно читали, сверяли с другими версиями и при необходимости редактировали.

Наконец, сама структура страниц дала представление о том, как располагался текст: он шел не сплошным блоком, а группировался по смыслу, что говорит о продуманной системе чтения. Иными словами, текст создавался так, чтобы было проще его понимать и ориентироваться в содержании: рукопись создавали не только как копию, но и как удобную книгу для чтения и использования.

Обнаруженный текст уже оцифровали и выложили в открытый доступ. Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в препринте, опубликованном на сайте Университета Глазго.