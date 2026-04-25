 

Армия РФ наносит удары по Днепру, погибли пять человек

25.04.2026, 12:03, Разное
За последние часы армия РФ предприняла несколько атак на Днепр, нанося удары по жилым массивам города:

В результате первой волны атак, произошедшей в ночь на субботу и утром 25 апреля, погибли четыре человека. По данным областной военной администрации, ранения получили 27 мирных жителей, среди которых двое детей — 9-летний мальчик и 17-летняя девушка. Удары привели к серьезным разрушениям жилой инфраструктуры.

В результате второго удара, нанесенного днем по тому же жилому кварталу, погиб еще один человек. Глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что при повторном ударе был снова поврежден жилой дом, а число раненых увеличилось еще на семь человек. Медики оперативно оказывали помощь пострадавшим прямо на месте повторного попадания.

Таким образом, общее число жертв российских ударов по Днепру к текущему моменту достигло пяти погибших.

