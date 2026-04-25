 

Беспилотник, запущенный из России, нанес ущерб инфраструктуре города на востоке Румынии

25.04.2026, 7:04, Разное
Беспилотник, запущенный из РФ в ночь на 25 апреля, нанес ущерб энергетической инфраструктуре портового города Галац на востоке Румынии. Об этом сообщило министерство обороны Румынии, отметив, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Город Галац находится на реке Дунай, в непосредственной близости от границы с Украиной.

Министерство обороны Румынии уточнило, что российские дроны атаковали украинские порты Рени и Измаил, однако один из аппаратов нарушил воздушное пространство Румынии и упал в промышленной зоне Галаца.

