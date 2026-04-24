 

С 1 июня жители регионов будут платить по 150 рублей за гигабайт трафика из Москвы сверх лимита

24.04.2026, 18:00, Разное
Минцифры утвердило новую тарификацию входящего трафика для всех субъектов Федерации, кроме столичного региона. Отныне контент с серверов, расположенных в пределах МКАД, будет считаться роуминговым и после исчерпания месячного лимита в 20 Гб обойдётся абонентам в 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт.

В министерстве пояснили, что мера направлена на укрепление цифрового суверенитета регионов и снижение нагрузки на московские магистральные каналы. Для удобства граждан операторы подготовили пакетные предложения «Москва с доставкой на дом» и ночной безлимитный час доступа к столичному сегменту сети с 3:45 до 4:45. Технически нововведение обеспечит модернизированный протокол DPI «Мамонт-2», способный распознавать трафик по характерной структуре пакетов, рождающихся внутри Третьего транспортного кольца.

«Мы не можем раздавать столичный трафик ложкой каждому региону бесплатно – иначе коллапс энергосистемы дата-центров в Бутово неизбежен», – добавили в ведомстве.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

24.04 / Из-за санкций ЕС против Киргизии Россия перейдёт на таджикские высокоточные станки

24.04 / Российские ученые в 100 раз ускорили ИИ-навигацию

24.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1521-й день войны

24.04 / Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения

24.04 / Министр культуры Берлина Сара Ведль-Вильсон ушла в отставку из-за грантов на борьбу с антисемитизмом

24.04 / Британские ученые смоделировали климатические последствия ядерной войны на границе Украины и России

24.04 / Анализ римских ночных горшков в Болгарии выявил древнейшую дизентерию и неизвестного паразита

24.04 / «Стало теплее, граждане получили квартальные премии и подешевели овощи»: россияне ощутили положительный эффект от борьбы с VPN

24.04 / США намерены перерабатывать канализационные стоки в чистый метан

24.04 / «Золотой шар» с морского дна оказался частью гигантской актинии

