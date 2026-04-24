С 1 июня жители регионов будут платить по 150 рублей за гигабайт трафика из Москвы сверх лимита

Минцифры утвердило новую тарификацию входящего трафика для всех субъектов Федерации, кроме столичного региона. Отныне контент с серверов, расположенных в пределах МКАД, будет считаться роуминговым и после исчерпания месячного лимита в 20 Гб обойдётся абонентам в 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт.

В министерстве пояснили, что мера направлена на укрепление цифрового суверенитета регионов и снижение нагрузки на московские магистральные каналы. Для удобства граждан операторы подготовили пакетные предложения «Москва с доставкой на дом» и ночной безлимитный час доступа к столичному сегменту сети с 3:45 до 4:45. Технически нововведение обеспечит модернизированный протокол DPI «Мамонт-2», способный распознавать трафик по характерной структуре пакетов, рождающихся внутри Третьего транспортного кольца.

«Мы не можем раздавать столичный трафик ложкой каждому региону бесплатно – иначе коллапс энергосистемы дата-центров в Бутово неизбежен», – добавили в ведомстве.

—