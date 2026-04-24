 

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Семена Слепакова

24.04.2026, 19:34, Разное
Басманный суд Москвы по ходатайству следователя санкционировал заочный арест Семена Слепакова, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента».

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пятницу, 24 апреля, в пресс-службе Мосгорсуда. Срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации Слепакова на территорию РФ либо с момента его фактического задержания в стране.

По данным СКР, Слепаков был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за «нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента». При этом, находясь за пределами России, он распространил в одной из социальных сетей материалы без указания на то, что они созданы или распространены «иноагентом».

Слепакову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.

