 

Из-за санкций ЕС против Киргизии Россия перейдёт на таджикские высокоточные станки

24.04.2026, 16:00, Разное
После того как Евросоюз ввёл санкции против Киргизии, запретив поставки в эту страну высокоточного оборудования, импорт высокоточных металлообрабатывающих машин киргизского производства в Россию упал на 99,24%. В Минпромторге заверили, что это не станет проблемой для производителей – все размещённые заказы выполнят предприятия станкостроительной промышленности Таджикистана.

Согласно упаковочным листам, металообратывающая машина «Алгабек-1М» состояла из инструкции, обрешетки деревянной двухслойной и станка Trumpf TruLaser 5030. Однако, как сообщила бишкекская компания «Алтын-Жаңы Heavy Industries», из-за дефицита одного из компонентов производство временно сворачивается. Эстафету перехватила фирма из Худжанда «Зарафшон CNC Machines».

«В странах СНГ, к счастью, есть достаточно наукоёмких станкостроительных предприятий, способных выдавать практически любую продукцию, подходящую в том числе для авиационной и космической отраслей. А против всех санкции не введут», – пояснил на пресс-конференции директор департамента импортозамещения министерства промышленности и торговли Виталий Лобашин.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

