 

Генпрокурор Украины — преступник, устроивший расстрел в Киеве, готовился к этому заранее

25.04.2026, 13:33, Разное
Стрелок, убивший на прошлой неделе в Киеве семь человек, тренировался перед нападением, пишет ВВС.

Напомним, 18 апреля 58-летний мужчина начал стрелять по прохожим на улице, а затем взял группу людей в заложники в супермаркете.

Сотрудники правоохранительных органов штурмовали магазин, во время задержания нападавший был убит. В результате нападения погибли семь человек, столько же получили ранения.

Следствие установило, что стрелявший – майор ВСУ в отставке, после начала войны он переехал в Киев из Бахмута.

Как рассказал генпрокурор Украины Руслан Кравченко, следствие нашло видео, где стрелок отрабатывал приведение оружия в боевую готовность и прицельную стрельбу. Во время тренировок он называл людей «свиньями», которых «будет мочить», и выкрикивал нацистские и антисемитские лозунги.

По данным следствия, поводом для трагедии стал бытовой конфликт с соседями из-за домофона. При этом версия о связях стрелка с российскими спецслужбами пока не получила подтверждения, сообщают украинские СМИ.

25.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1522-й день войны

25.04 / Рязанский школьник написал в Минцифры открытое письмо, в котором поблагодарил за спасение от цифровой зависимости

25.04 / Армия РФ наносит удары по Днепру, погибли пять человек

25.04 / Ученые «вернули» утраченные страницы ранней рукописи новозаветных посланий

25.04 / В Рублёвской слободе построили крупнейшее в мире шубохранилище

25.04 / После начала глобального потепления в США стало меньше экстремально жарких дней

25.04 / Украинские беспилотники впервые атаковали Екатеринбург

25.04 / «РОСНАНО» получит 100 миллиардов на создание патриотической нейросети «Держава»

25.04 / Беспилотник, запущенный из России, нанес ущерб инфраструктуре города на востоке Румынии

24.04 / Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Семена Слепакова

