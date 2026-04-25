Генпрокурор Украины — преступник, устроивший расстрел в Киеве, готовился к этому заранее

Стрелок, убивший на прошлой неделе в Киеве семь человек, тренировался перед нападением, пишет ВВС.

Напомним, 18 апреля 58-летний мужчина начал стрелять по прохожим на улице, а затем взял группу людей в заложники в супермаркете.

Сотрудники правоохранительных органов штурмовали магазин, во время задержания нападавший был убит. В результате нападения погибли семь человек, столько же получили ранения.

Следствие установило, что стрелявший – майор ВСУ в отставке, после начала войны он переехал в Киев из Бахмута.

Как рассказал генпрокурор Украины Руслан Кравченко, следствие нашло видео, где стрелок отрабатывал приведение оружия в боевую готовность и прицельную стрельбу. Во время тренировок он называл людей «свиньями», которых «будет мочить», и выкрикивал нацистские и антисемитские лозунги.

По данным следствия, поводом для трагедии стал бытовой конфликт с соседями из-за домофона. При этом версия о связях стрелка с российскими спецслужбами пока не получила подтверждения, сообщают украинские СМИ.