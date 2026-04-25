Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1522-й день войны

Минобороны РФ 25 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Шестеровка Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Комаровка и Новодмитровка Сумской области. Противник потерял более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Паламаревка, Шийковка, Боровая, Новосергеевка Харьковской области, Татьяновка, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Малиновка, Николаевка, Ильиновка и Артема Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Светлое, Новотроицкое, Рубежное, Сергеевка, Белицкое Донецкой Народной Республики, Веселое, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Маломихайловка, Добропасово Днепропетровской области, Александроград Донецкой Народной Республики, Любицкое, Воздвижевка, Верхняя Терса и Мирное Запорожской области. Противник потерял до 260 военнослужащих, три автомобиля и склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Запорожец и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены свыше 25 военнослужащих, пять автомобилей, три склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 137 522 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 038 танков и других боевых бронированных машин,1 709 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 598 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 117 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).