Трамп после стрельбы в Вашингтоне — «Не думаю, что связано с Ираном. Это меня не остановит»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома связанной с войной США и Израиля против Ирана. Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, могла ли атака быть связана с иранским кризисом, Трамп сказал: «Не думаю». При этом он подчеркнул, что произошедшее не повлияет на его курс в отношении Тегерана: «В любом случае это меня не остановит и не помешает одержать победу над Ираном».

Трамп назвал стрелявшего «одиночкой» и, отвечая на вопрос, был ли он целью нападения, сказал: «Полагаю, да».

Американский президент поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за «быструю и храбрую» реакцию. По его словам, стрелявший был «больным человеком» и «одиночкой-психом», который пытался прорваться к залу, где проходил ужин. Трамп заявил, что агент службы безопасности, в бронежилет которого попала пуля, находится «в отличной форме». По данным официальных лиц, сотрудник охраны был доставлен в больницу.

Трамп призвал американцев не допустить дальнейшей политической эскалации внутри страны. «В свете сегодняшних событий я прошу всех американцев вновь, всем сердцем, взять на себя обязательство решать наши разногласия мирным путем. Мы должны решать наши разногласия», – заявил он. Президент добавил, что «мы не позволим никому захватить наше общество» и назвал нападение атакой «на нашу Конституцию».

При этом значительную часть выступления Трамп связал с темой собственной политической роли и предыдущих попыток покушения. Он заявил, что «в последние пару лет» это не первый случай, когда республиканского политика пытается убить «потенциальный убийца». «Я изучал покушения, и должен сказать: самые влиятельные люди, люди, которые делают больше всего, люди, которые оказывают самый большой эффект, – именно за ними они и идут», – заявил Трамп, упомянув Авраама Линкольна и другие исторические фигуры.

Президент США также заявил, что воспринимает сам факт нападения как следствие своей политической значимости. «Я хочу жить, потому что хочу сделать эту страну великой. Вот почему я хочу жить. Но когда ты оказываешь влияние, за тобой приходят. Когда ты не оказываешь влияния, тебя оставляют в покое», – заявил Трамп. Он добавил: «Никто мне не говорил, что это такая опасная профессия».

По словам Трампа, в момент инцидента он сначала решил, что услышал шум от упавшего подноса. «Это был довольно громкий шум, но он доносился издалека. Он вообще не добрался до нашей зоны», – заявил президент. Он отметил, что подозреваемый «бежал на полной скорости», но его остановили до того, как он смог приблизиться к залу.

Отдельно Трамп использовал инцидент для защиты проекта строительства нового бального зала в Белом доме, который ранее критиковали из-за высокой стоимости. По словам президента, произошедшее показало, что действующая площадка была недостаточно защищена. Новый зал, как считает Трамп, будет «больше и гораздо безопаснее», с защитой от беспилотников и пуленепробиваемым стеклом. «Нам нужен этот бальный зал», – заявил президент США.

По данным полиции Вашингтона, подозреваемый около 20:36 по местному времени бросился к пункту проверки Секретной службы в вестибюле отеля Washington Hilton, где проходил ужин. У него, по словам полиции, были дробовик, пистолет и несколько ножей; сотрудники правоохранительных органов вступили с ним в перестрелку. Власти заявили, что на данный момент не видят признаков участия других лиц.