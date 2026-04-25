 

Детский писатель Григорий Остер останется в СИЗО до суда

25.04.2026, 16:00, Разное
Суд отклонил просьбу защиты детского писателя Григория Остера отпустить его под домашний арест до суда и поддержал позицию обвинения, которое опасалось, что 79-летний деятель культуры может продолжить заниматься противоправной деятельностью, то есть сочинять новые детские книги.

В ходе заседания были также заслушаны позиции общественников – так, замглавы комитета Госдумы по защите семьи Наталья Паршина заявила, что «хоть кто-нибудь должен подумать про детей», а руководитель казачьей организации «Русь злагоглавая» Иван Нивкин-Задунайский указал на возможную связь Остера с сионистским движением.

«До того как этого субчика вывели на чистую воду, никто и не знал, что он Бенционович, да и о книгах его никто толком и не слышал. Годами он отравлял сознание миллионов наших детей, причём ползучим таким вот образом, – сказал он. – А сколько ещё таких Бенционовичей по команде из Тель-Авива ведут подрывную работу?»

Адвокат Остера Эльман Пашаев уже пообещал оспорить это решение – во время апелляции он намерен привести в суд представителей сионистского движения, которые опровергнут, что давали подобные указания детскому писателю.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

