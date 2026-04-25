Петербургский беспилотный трамвай из-за сбоя в системе ГЛОНАСС уехал в Псковскую область

Утром 24 апреля пассажиры железнодорожной станции Дно Псковской области с удивлением обнаружили у перрона экспериментальный беспилотный трамвай петербургского Горэлектротранса.

По сообщению очевидцев, трамвай с номером маршрута 29 подъехал со стороны станции Низы, открыл двери у перрона и автоинформатор объявил остановку «Станция метро Электросила». Водительская кабина была пуста, а в салоне трамвая обнаружили нетрезвого пассажира, который спросонья поинтересовался, далеко ли ещё до улицы Бассейной. Затем трамвай закрыл двери и отбыл в сторону Пскова.

ГУП «Горэлектротранс», комментируя ситуацию, не объяснил её причины, но пообещал выплатить вознаграждение в размере 5 тысяч рублей тому, кто не только обнаружит, но ещё и остановит «беглый» трамвай. Источник в петербургском комитете по транспорту сообщил редакции, что нештатные ситуации с городским транспортом случаются всё чаще из-за сбоев мобильного интернета и спутниковой навигации ГЛОНАСС, но в этот раз эксперимент с беспилотным трамваем зашёл слишком далеко.

