 

Теракт в Колумбии на Панамериканском шоссе, множество жертв

26.04.2026, 6:33, Разное
В результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии погибли 14 человек, еще 38 получили ранения, сообщил губернатор региона Октавио Гусман. По его словам, среди пострадавших – пятеро несовершеннолетних.

Взрыв произошел 25 апреля в районе Эль-Тунель муниципалитета Кахибио. Были повреждены автобус и другие автомобили, движение по трассе оказалось заблокировано.

Колумбийские власти называют произошедшее терактом.

По данным AP, командование вооруженных сил Колумбии связывает атаку с группировками бывшей FARC, не признавшими мирное соглашение 2016 года, в том числе со структурами, связанными с группой Ивана Мордико и фракцией «Хайме Мартинес».

Президент Колумбии Густаво Петро осудил нападение, заявив, что многие жертвы были представителями коренных народов, и назвал исполнителей «террористами» и наркоторговцами.

Атака на Панамериканском шоссе произошла на фоне резкой эскалации насилия на юго-западе Колумбии. В последние дни власти сообщали о серии нападений на полицейские участки, военные объекты и инфраструктуру в департаментах Каука и Валье-дель-Каука. Власти региона потребовали от центрального правительства усилить меры безопасности и разведывательные операции; министр обороны Педро Санчес выехал в регион для проведения экстренного совещания.

