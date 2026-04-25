Во Владимире придумали быстровозводимые убежища, скрытые от тепловизоров

Специалисты Владимирского госуниверситета рассказали о создании практически незаметных в тепловизоры быстровозводимых бетонных сооружений, в основе которых лежит костра технической конопли. Подобные сооружения, которые также защитят от осколков или непогоды, походят для защиты людей, под медицинские пункты или складские помещения.

Теплопроводность костробетона не превышает 0,05 Вт на м², а если толщина стен из этого материала свыше 50 см, то возведенный из него объект практически невидим в тепловизионные приборы благодаря блокировке и задержке ИК излучения. Сооружения из костробетона могут обходиться без отопления, так как отлично сохраняют тепло, излучаемое от людей, способных выделять порядка 80-120 Вт.

Методика строительства таких конструкций, подготовленная в ВлГУ, подразумевает использование надувного каркаса из полиуретана или ПВХ. На него наносят сетку в качестве армирующего слоя и заливают композитной смесью, включающей магнезиально-фосфатный связующий материал. В условиях положительной температуры в течение 2 дней надувная основа удаляется, а материал дальше набирает прочность благодаря карбонизации с гидратацией фосфатов.