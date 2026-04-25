 

Во Владимире придумали быстровозводимые убежища, скрытые от тепловизоров

25.04.2026, 22:18, Разное
Изображение иллюстративное

Специалисты Владимирского госуниверситета рассказали о создании практически незаметных в тепловизоры быстровозводимых бетонных сооружений, в основе которых лежит костра технической конопли. Подобные сооружения, которые также защитят от осколков или непогоды, походят для защиты людей, под медицинские пункты или складские помещения.

Теплопроводность костробетона не превышает 0,05 Вт на м², а если толщина стен из этого материала свыше 50 см, то возведенный из него объект практически невидим в тепловизионные приборы благодаря блокировке и задержке ИК излучения. Сооружения из костробетона могут обходиться без отопления, так как отлично сохраняют тепло, излучаемое от людей, способных выделять порядка 80-120 Вт.

Методика строительства таких конструкций, подготовленная в ВлГУ, подразумевает использование надувного каркаса из полиуретана или ПВХ. На него наносят сетку в качестве армирующего слоя и заливают композитной смесью, включающей магнезиально-фосфатный связующий материал. В условиях положительной температуры в течение 2 дней надувная основа удаляется, а материал дальше набирает прочность благодаря карбонизации с гидратацией фосфатов.

ПОСЛЕДНЕЕ

25.04 / Трамп — отмена поездки Виткоффа и Кушнера в Пакистан не означает возобновления войны

25.04 / Астрономы установили источник «пищи» для черной дыры в центре Млечного Пути

25.04 / Петербургский беспилотный трамвай из-за сбоя в системе ГЛОНАСС уехал в Псковскую область

25.04 / Детский писатель Григорий Остер останется в СИЗО до суда

25.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1522-й день войны

25.04 / Генпрокурор Украины — преступник, устроивший расстрел в Киеве, готовился к этому заранее

25.04 / Рязанский школьник написал в Минцифры открытое письмо, в котором поблагодарил за спасение от цифровой зависимости

25.04 / Армия РФ наносит удары по Днепру, погибли пять человек

25.04 / Ученые «вернули» утраченные страницы ранней рукописи новозаветных посланий

25.04 / В Рублёвской слободе построили крупнейшее в мире шубохранилище

