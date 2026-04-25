 

Трамп — отмена поездки Виткоффа и Кушнера в Пакистан не означает возобновления войны

25.04.2026, 21:03, Разное
Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение отменить визит спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан не следует расценивать как сигнал к немедленному возобновлению боевых действий против Ирана.

«Нет, это не так. Мы пока об этом даже не думали», – заявил Трамп в разговоре с журналистом Axios и N12 Бараком Равидом.

Ранее в субботу Трамп отменил поездку своих представителей в Исламабад, где планировался второй раунд американо-иранских переговоров. Решение было принято после отъезда главы иранского МИДа Аббаса Аракчи из пакистанской столицы без подтверждения готовности к прямым контактам с американской делегацией. Иранская сторона настаивает на снятии морской блокады как предварительном условии для продолжения диалога.

ПОСЛЕДНЕЕ

25.04 / Астрономы установили источник «пищи» для черной дыры в центре Млечного Пути

25.04 / Петербургский беспилотный трамвай из-за сбоя в системе ГЛОНАСС уехал в Псковскую область

25.04 / Детский писатель Григорий Остер останется в СИЗО до суда

25.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1522-й день войны

25.04 / Генпрокурор Украины — преступник, устроивший расстрел в Киеве, готовился к этому заранее

25.04 / Рязанский школьник написал в Минцифры открытое письмо, в котором поблагодарил за спасение от цифровой зависимости

25.04 / Армия РФ наносит удары по Днепру, погибли пять человек

25.04 / Ученые «вернули» утраченные страницы ранней рукописи новозаветных посланий

25.04 / В Рублёвской слободе построили крупнейшее в мире шубохранилище

25.04 / После начала глобального потепления в США стало меньше экстремально жарких дней

