Трамп — отмена поездки Виткоффа и Кушнера в Пакистан не означает возобновления войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение отменить визит спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан не следует расценивать как сигнал к немедленному возобновлению боевых действий против Ирана.

«Нет, это не так. Мы пока об этом даже не думали», – заявил Трамп в разговоре с журналистом Axios и N12 Бараком Равидом.

Ранее в субботу Трамп отменил поездку своих представителей в Исламабад, где планировался второй раунд американо-иранских переговоров. Решение было принято после отъезда главы иранского МИДа Аббаса Аракчи из пакистанской столицы без подтверждения готовности к прямым контактам с американской делегацией. Иранская сторона настаивает на снятии морской блокады как предварительном условии для продолжения диалога.