 

Опубликовано имя стрелявшего во время мероприятия в Вашингтоне, на котором присутствовал Трамп

26.04.2026, 5:34, Разное
Опубликовано имя задержанного после стрельбы в Вашингтоне: это 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс, штат Калифорния. Источник Reuters в службах безопасности сообщил, что у него были дробовик, пистолет и несколько ножей.

По предварительным данным, Аллен действовал в одиночку. При задержании он не был ранен сотрудниками охраны, однако позднее его доставили в больницу для медицинского освидетельствования.

Федеральный прокурор округа Колумбия Джанин Пирро заявила, что задержанному предъявлены обвинения по двум статьям: использование огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и нападение на федерального служащего с применением опасного оружия.

Расследование ведет антитеррористическое подразделение ФБР.

