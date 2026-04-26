Президент Молдовы прибыла в Украину – в годовщину Чернобыля и на фоне российских угроз

Президент Молдовы Майя Санду прибыла 26 апреля в Украину. Ее визит приурочен к отмечаемой сегодня 40-й годовщине ядерной катастрофы в Чернобыле. Политик посетит Чернобыльскую АЭС и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я хочу воздать должное тем, кто отдал свое здоровье или даже жизнь за защиту Европы от еще большей трагедии. Нам нужны такие же единство и решимость сегодня – для защиты мира в Европе», – написала Санду накануне визита.

Отметим, что визит проходит на фоне роста напряженности между Молдовой и Россией на фоне решения официального Кишинева выйти из СНГ и вспышки пророссийских настроений в Приднестровье – территории Молдовы с преимущественно русским населением, создавшим сепаратистское квазигосударственное образование.

Несколько дней назад секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил: Молдавия не представляет экзистенциальной опасности для России, при этом попытки решить приднестровский вопрос вооруженным путем или заменить российских миротворцев спровоцируют негативные последствия для Кишинева».