Во дворе библиотеки имени Ленина сожгли 100 экземпляров экстремистской книги «Лето в пионерском галстуке»

В Российской государственной библиотеке имени Ленина состоялось первое в 2026 году публичное уничтожение запрещённой литературы – в присутствии представителей Минкульта, РПЦ, МЧС и МВД огню были преданы 100 экземпляров экстремистской книги «Лето в пионерском галстуке» из числа изъятых силовиками за последние полгода.

«Все эти издания уже поступили в библиотеки и книжные магазины, однако благодаря бдительности граждан мы всё изъяли и теперь утилизировали. Страна может спать спокойно», – сказала министр культуры Ольга Любимова.

Пепел книги, пропагандирующей нетрадиционные отношения, был вывезен из Москвы и развеян на российско-эстонской границе. В дальнейшем для утилизации запрещённой литературы в каждом областном центре планируется построить по специальному крематорию.

«По предварительным расчётам, ежегодно по всей стране потребуется сжигать порядка 100 тысяч экземпляров экстремистской литературы. Поэтому крематории должны вступить в строй уже в ближайшие месяцы», – написал в своём Telegram-канале депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

