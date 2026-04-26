 

В Аргентине взорвали последнюю государственную больницу

26.04.2026, 9:00, Разное
Генеральный директор ОАО «Аргентина» Хавьер Милей в торжественной обстановке объявил об «уничтожении последнего рубежа ублюдского этатизма» – реабилитационный государственный центр для онкобольных детей в Буэнос-Айресе был взорван лично Милеем с помощью 50 кг тротила.

По словам Милея, взрыв больницы стал «финальным аккордом» программ реформ шоковой терапии, в ходе которой был снят предел количества рабочих часов, полностью отменены налоги, пенсии и возраст согласия, а все больницы, школы, дороги и суды – приватизированы. Теперь, как уверяет бизнесмен, Аргентина станет самой богатой и свободной страной мира. Бедным слоям населения Милей советует не унывать: так, после легализации в стране эвтаназии, проституции, наркотиков и торговли человеческими органами, у бывших пациентов «есть места и возможности, где можно самореализоваться за выгодную цену».

«Сегодня мы в Аргентине окончательно распрощались с остатками преступной группировки под названием «государство». Сбросив с огромной высоты в открытое море наше тяжелое социалистическое наследие, мы вступаем в новый век тотальной свободы. Да здравствует свобода, чёрт побери!» – заявил Милей на обломках больницы.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

