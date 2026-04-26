Боевики нанесли скоординированные удары по военным базам в Мали, сбит российский вертолет

По меньшей мере 16 человек были ранены в различных городах Мали в результате скоординированных нападений джихадистских группировок на военные базы и объекты правящей хунты. В столице страны Бамако сообщалось о стрельбе и взрывах.

В атаках участвовали боевики связанной с «Аль-Каидой» группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и туареги из состава «Фронта освобождения Азавада». Удары были нанесены по военным базах в городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Власти утверждают, что контролируют ситуацию.

Российский пропагандист Илья Туманов, администратор канала Fighterbomber, сообщил: «В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа находившаяся на борту погибли. Предварительная причина – внешнее огневое воздействие. (ЗРК)».

Предположительно, вертолет был сбит повстанцами в районе города Гао.