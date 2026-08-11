 

В Вене пропали две израильтянки, посольство просит о помощи

11.08.2026, 11:18, Разное
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Посольство Израиля в Австрии просит помощи в поисках двух израильтянок, пропавших в Вене на минувшей неделе. Это мать и дочь – Мали и Яэль Яаломи. В последний раз они выходили на связь в пятницу 7 августа.

Посольство просит распространить эту информацию, а тем, кто располагает какими-либо сведениями, обратиться в полицию или на экстренный телефон миссии +436763672304. Оно гарантирует конфиденциальность.

Отметим, что в большинстве комментариев под объявлением посольства в ФБ выражается поддержка Палестине.


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