Любовь к сладкому связали со стремлением избежать неопределенности

Импульсивный выбор — предпочтение меньшего, но немедленного вознаграждения вместо большего отложенного — считается одним из важных поведенческих маркеров самоконтроля. Механизмы, лежащие в его основе, до сих пор изучены не полностью. Предыдущие исследования показывали, что люди с высокой чувствительностью к вознаграждению чаще совершают импульсивный выбор. Однако оставалось неясным, почему это происходит.

Ученые Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ экспериментально изучили связь импульсивности и чувствительности к вознаграждению через тягу к сладкому. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

В экспериментах с участием 149 молодых людей исследователи с помощью стандартизированного теста Кампова-Полевого (опросника сладкого вкуса) разделили участников на «любителей сладкого» — тех, кто предпочитает наиболее концентрированный раствор сахарозы, — и «нелюбителей сладкого». Затем всем участникам предложили задачи на избегание риска и импульсивность, в которых испытуемым нужно было в разной форме выбрать между маленьким, большим, отложенным и немедленным вознаграждением.

«Любители сладкого» значимо чаще выбирали меньшую, но гарантированную сумму, избегая риска. В задаче на импульсивность они чаще брали меньшее вознаграждение сразу, чем ждали большего. Но если оба вознаграждения требовали ожидания, они охотнее соглашались подождать. Когда исследователи учли склонность каждого участника к избеганию риска, импульсивность «любителей сладкого» практически исчезла.

Исследователи предположили, что «сладкоежки» выбирают немедленное вознаграждение не потому, что не умеют ждать, а потому, что отложенная награда всегда несет в себе неопределенность, которой они стремятся избежать.

Авторы высказали предположение, что эффект может быть связан с опиоидной системой мозга. Любовь к сладкому коррелирует с активностью рецепторов, которые участвуют не только в переживании удовольствия, но и в оценке угроз и неопределенности. Если «сладкоежки» обладают повышенной чувствительностью этой системы, они могут не только сильнее радоваться награде, но и острее воспринимать возможные потери или неопределенность.

«Мы привыкли думать об импульсивности как о неспособности откладывать удовольствие. Однако наши данные указывают на иной механизм: за выбором меньшего немедленного вознаграждения может стоять стремление избежать неопределенности, а не желание получить все как можно быстрее. Это меняет представления о природе импульсивного поведения», — отмечает Анна Давидович , первый автор исследования, стажер-исследователь Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ИКН НИУ ВШЭ.

Полученные результаты открывают новые перспективы для понимания биологических основ импульсивности и склонности к рискованному поведению. В дальнейшем исследователи планируют изучить нейробиологические основы обнаруженных эффектов с помощью ЭЭГ и вычислительных моделей принятия решений. Исследователи считают, что это поможет улучшить диагностику и терапию различных зависимостей.

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