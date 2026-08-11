 

Миссия ООН в Сомали объявила о распродаже имущества

11.08.2026, 10:48, Разное
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Миссия ООН в Сомали (UNSOS) объявила открытый тендер, чтобы продать на аукционе используемые ей автомобили, тяжелую технику, сборные домики, медицинское оборудование и другое имущество.

Somali Guardian интерпретирует это как подготовку к сворачиваю крупнейшей в Африке миротворческой и гуманитарной операции, в рамках которой жителей страны обеспечивают продовольствием и медицинским уходом, а 12000 военнослужащих Африканского Союза воюют с террористической группировкой «Аш-Шебаб».

Это стало результатом конфликта между ООН и США – главным спонсором организации. 1 июля США сообщили UNSOS, что с 2027 года прекращают финансирование миссии, составляющее четверть ее бюджета. Кроме того, согласно публикации, администрация Дональда Трампа намерена задействовать право вето, чтобы не дать найти другой источник финансирования.


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