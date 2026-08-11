Самолет American Airlines вернулся в аэропорт после столкновения со стаей птиц

Самолет Boeing 737 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Миртл-Бич в Шарлотт, 10 августа был вынужден вернуться в аэропорт вылета после столкновения со стаей птиц. Рейс AA1760 вылетел из международного аэропорта Миртл-Бич около 8:00 и приземлился там же примерно через 36 минут. На борту находились 172 пассажира.

После столкновения с птицами экипаж сообщил о проблеме с двигателем и объявил аварийную ситуацию.

Экипаж другого находившегося поблизости самолета сообщил, что видел дым из левого двигателя Boeing.

Некоторые пассажиры засняли, как из двигателя самолета вырывалось пламя.

После взлета на взлетно-посадочной полосе были обнаружены многочисленные остатки птиц и перья.

Самолет благополучно приземлился. Никто не пострадал.

American Airlines сообщила, что после посадки признаков пожара или утечки обнаружено не было. Самолет вывели из эксплуатации для технической проверки.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента.

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