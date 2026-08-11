В иркутском кинотеатре по ошибке показали режиссёрскую версию фильма «Последний богатырь. Колобок» с невырезанными ХХХ сценами

Родители, посетившие с детьми показ «Колобка» в кинотеатре «Юный ленинец», написали жалобу в прокуратуру. Они требуют разобраться, откуда в фильме «6+» взялись жёсткие эротические сцены.

Премьера «Колобка» состоялась 6 августа под лозунгом «Главный замес года». Продолжительность фильма – 1 час 49 минут. Однако версия, показанная в Иркутске, длилась на 14 минут дольше – 2 часа 3 минуты. В эти 14 минут главные герои не менее 9 раз вступают в интимные отношения друг с другом, животными и Колобком. При этом Колобок, вопреки ожиданиям, занимает в этих сценах не только пассивную позицию.

«Двухчасовая версия «Колобка» – это оригинальная режиссёрская версия. Разумеется, она «18+». После консультаций с дистрибьюторами мы поняли, что такое ограничение сократит сборы и 14 минут отрезали. Мы не понимаем, как эта версия попала в Иркутск», – объяснил один из членов съёмочной группы.

Кинокритики не знали, что в прокат выпущена урезанная версия. По их мнению, оригинальная лента гораздо логичнее, чем «6+».

«Откровенные сцены, которых мы не видели на премьере, создают целостное восприятие фигуры Колобка. Мы понимаем, откуда его похабный язык, откуда столь прозрачные аллюзии на срамные сказки из сборника Афанасьева и объяснения, которым нет в «детском» варианте», – пишет журнал «Советский экран».

В министерстве культуры считают, что разразившийся скандал может задержать выход режиссёрской версии на онлайн-платформах и DVD.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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