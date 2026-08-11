 

БПЛА ВСУ повторно атаковали комплекс Wildberries под Воронежом

11.08.2026, 6:18, Разное
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В ночь на 11 августа украинские беспилотники атаковали цели в нескольких регионах России. Наиболее заметные последствия зафиксированы в Воронежской области, где после серии взрывов возник крупный пожар на территории логистического комплекса Wildberries в Новой Усмани, расположенной примерно в восьми километрах от Воронежа.

Компания Wildberries подтвердила эвакуацию сотрудников со своих объектов в Воронежской области. На опубликованных очевидцами видеозаписях видны сильный пожар и столб дыма над складским комплексом. О погибших или пострадавших к этому часу не сообщалось. Российские власти пока не раскрыли масштаб повреждений и не подтверждали прямое попадание беспилотника в склад.

В Краснодарском крае ночью объявлялась угроза атак беспилотников в районе Сочи, Геленджика и Новороссийска, вводились ограничения, связанные с воздушной опасностью. Сообщений о значительных разрушениях или пострадавших в этих городах к утру не поступало.

Логистические центры Wildberries в последние недели неоднократно становились объектами атак. Комплекс в Новой Усмани уже получил повреждения при ударе 23 июля, когда власти Воронежской области сообщали о повреждении кровли и фасадов складских зданий.


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