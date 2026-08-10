Астрономы впервые засекли спящую сверхмассивную черную дыру на краю галактики по вспышке от разрушенной звезды

До сих пор в научном сообществе преобладало убеждение, что столь гигантские черные дыры расположены строго в центрах галактик. Найти их на окраинах не удавалось еще и потому, что без постоянного поглощения вещества «спящий» гигант не излучает свет и остается абсолютно невидимым для телескопов. Открытие, сделанное группой исследователей из Мэрилендского университета (США), стало первым прямым подтверждением того, что по окраинам галактик могут скитаться подобные объекты, выброшенные со своих мест при древних столкновениях и слияниях галактик.

Исследователи обучили нейросеть анализировать колоссальный массив данных из обсерватории Zwicky Transient Facility в Калифорнии, которая делает снимки всего северного неба каждые двое суток. Нейросеть натренировали распознавать уникальные световые профили (так называемые события приливного разрушения), происходящие в тот момент, когда колоссальная гравитация черной дыры разрывает звезду на длинные газовые струи. Всего через три месяца работы алгоритм обнаружил редчайшую вспышку TDE 2025abcr, произошедшую на окраине массивной галактики WISEA J014656.04−152214.7 — в 30 тысячах световых лет от её центра.

Обнаруженная черная дыра по массе сопоставима со сверхмассивным объектом в центре Млечного Пути. Однако астрономов удивила аномалия: вокруг нее полностью отсутствует привычное плотное окружение из звезд, которое должно было бы сопровождать галактическое ядро.

«Впервые сфотографированная» черная дыра может оказаться двойной Аномальное поведение звезд у самого центра некоторых галактик позволило заподозрить, что в них скрывается не одна, а сразу две сверхмассивные черные дыры. Интересно, что в этом списке кандидатов ок… naked-science.ru

Ученые рассматривают два сценария появления такого объекта. Согласно первому, крупная галактика когда-то поглотила меньшую галактику-спутник, «ободрав» гравитацией ее внешние звезды и оставив обнаженное центральное ядро блуждать по дальним окраинам галактики. По второй гипотезе, произошло гравитационное выталкивание: при сложном слиянии галактик сформировалась нестабильная система из трех черных дыр, и во время их взаимодействия наименьший гигант был просто «выброшен» гравитационными силами на периферию.

Это событие доказало, что алгоритмы машинного обучения в связке со стандартным наблюдением за небесными телами способны совершать прорывные открытия без привлечения сверхдорогого специализированного оборудования. В ближайшие годы астрономы планируют задействовать эту же методику на новых мощных площадках, в частности на базе Чилийской обсерватории имени Веры Рубин с крупнейшей в мире цифровой камерой. Это позволит находить десятки блуждающих черных дыр ежегодно и восстановить реальную историю эволюции и слияния галактик во Вселенной.

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