 

Lego выпустила точную копию телескопа Хаббл

10.08.2026, 17:15, Разное
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Компания Lego представила конструктор по мотивам космического телескопа Хаббл. В нем не просто воспроизводится дизайн легендарной обсерватории, но и раскрывается ее устройство. Модель из серии Icons, состоящая из 1252 деталей, доступна по цене 139 долларов. Она выполнена в масштабе 1:35, достигая в длину 38 см. Панели корпуса можно снимать, а защитную крышку – открывать, чтобы заглянуть внутрь и увидеть, как устроена эта сложная астрофизическая машина.

Внутри модели размещены точные копии основных научных инструментов, которые до сих пор работают на реальном Хаббле: спектрографы STIS и COS, камера ACS и спектрометр NIRCam. Их расположение соответствует реальной схеме, что позволяет понять, как телескоп собирает и обрабатывает свет от космических объектов. Открыв верхний люк, можно рассмотреть модуль вторичного зеркала, а за счет съемных корпусных деталей обеспечивается доступ к главному блоку зеркал, направляющих световой поток, и к центральной бленде. Также в деталях показаны такие элементы, как датчики наведения и гироскопы, удерживающие телескоп в нужном положении на орбите.

Внешние детали включают солнечные панели и связные антенны, а некоторые элементы точно копируют реальные узлы — например, механизм захвата для будущих миссий. Конструктор впервые выполнен в масштабе, совместимом с минифигурками, и включает астронавта в скафандре EMU. Дополняет экспозицию подставка с табличкой, перечисляющей ключевые даты в истории телескопа.Источник &#8212 Lego


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