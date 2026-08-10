DuckDuckGo выпустила очки, которые не делают абсолютно ничего — и они мгновенно стали хитом

Конфиденциальный поисковик DuckDuckGo устроил провокацию, которая увенчалась оглушительным успехом – выпущенные компанией солнцезащитные очки раскупили почти мгновенно. Ирония в том, что это абсолютно обычные аксессуары, в которых нет вообще никакой электроники, батарей и каких-либо опций. Просто пластик, который блокирует солнечный свет, что отражено в названии очков «Normal F***ing Sunglasses» (Обычные едрить-колотить очки).

С другой стороны, это часть общего тренда на противодействие IT-корпорациям, которые пытаются навязать миру свои «умные» устройства в любы формах. И, нередко, в довольно нелепых вариантах, которые напрочь не нужны в обычной жизни. Что еще хуже, об этих гаджетах нужно заботиться — как минимум подзаряжать, а еще они шпионят за своими владельцами и имеют массу недокументированных функций. Закономерно, что людям это не нравится.

Ранее DuckDuckGo провела опрос, по итогам которого разделила окно своей поисковой системы на две части – в одной есть результаты поиска с использованием ИИ, а в другой только классическая выдача. Потому что так проголосовала большая часть пользователей, которая затем и раскупила очки. Это их способ выразить недовольство политикой корпораций – те опрометчиво вложили колоссальные средства в ИИ-технологии, а теперь вынуждены отбивать инвестиции, навязывая ИИ-функции везде, без учета мнения потребителей.

Очки созданы на основе дизайна Paso Robles от Knockaround, который включает в себя ударопрочные поляризованные линзы с защитой от УФ-излучения на уровне UV400. То есть, как минимум, это полезная утилитарная вещь, в отличие от многочисленных современных гаджетов.Источник — Knockaround

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