Бойцы «Фронта Русской культуры» похитили Колобка и требуют прекратить прокат «Последнего богатыря»

В ночь на 9 августа вся полиция Москвы была поднята по тревоге после похищения популярного актёра и блогера Колобка, который сыграл главную роль в последнем фильме франшизы «Последний богатырь».

«Установлено, что неизвестные проникли в дом Колобка и силой заставили его сесть в свою машину, после чего уехали в неизвестном направлении. Сейчас ведётся розыск преступников», – сказал пресс-секретарь ГУ МВД столицы Всеволод Маков.

Ответственность за похищение Колобка взял на себя «Фронт Русской культуры» – экстремисты требуют прекратить прокат «Последнего богатыря» и уничтожить все копии картины.

«Если наши требования не будут выполнены в течение 48 часов, мы отдадим Колобка на растерзание диким животным. После чего возьмёмся за других персонажей, которые посмели так опустить нашу великую народную сказку», – говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале организации.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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