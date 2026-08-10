 

Бойцы «Фронта Русской культуры» похитили Колобка и требуют прекратить прокат «Последнего богатыря»

10.08.2026, 13:00, Разное
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В ночь на 9 августа вся полиция Москвы была поднята по тревоге после похищения популярного актёра и блогера Колобка, который сыграл главную роль в последнем фильме франшизы «Последний богатырь».

«Установлено, что неизвестные проникли в дом Колобка и силой заставили его сесть в свою машину, после чего уехали в неизвестном направлении. Сейчас ведётся розыск преступников», – сказал пресс-секретарь ГУ МВД столицы Всеволод Маков. 

Ответственность за похищение Колобка взял на себя «Фронт Русской культуры» – экстремисты требуют прекратить прокат «Последнего богатыря» и уничтожить все копии картины. 

«Если наши требования не будут выполнены в течение 48 часов, мы отдадим Колобка на растерзание диким животным. После чего возьмёмся за других персонажей, которые посмели так опустить нашу великую народную сказку», – говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале организации.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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