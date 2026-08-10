По Китаю ударил тайфун «Дельфин», более миллиона эвакуированных

Более миллиона человек были эвакуированы на востоке Китая в связи с тайфуном «Дельфин», пришедшим со стороны японского острова Окинава. В зоне эвакуации оказался и Шанхай – деловая столица страны. Только в здешних аэропортах отменены 1500 рейсов.

Когда тайфун ударил по побережью провинции Чжэцзян, скорость ветра достигала 159 километров в час. Выйдя на сушу, он ослаб до тропического шторма, однако проливные дожди несут с собой опасность наводнений и оползней. В провинции Чжэцзян может выпасть до 500 мм осадков. Это самый мощный шторм в Китае с начала года.

Власти призывают граждан не выходить на улицу, многие популярные у туристов объекты закрыты, включая шанхайский «Диснейленд». СМИ ведут репортажи из исторического района города «Французская концессия» – уровень воды составляет более 30 сантиметров.

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