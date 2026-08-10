 

По Китаю ударил тайфун «Дельфин», более миллиона эвакуированных

10.08.2026, 10:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Более миллиона человек были эвакуированы на востоке Китая в связи с тайфуном «Дельфин», пришедшим со стороны японского острова Окинава. В зоне эвакуации оказался и Шанхай – деловая столица страны. Только в здешних аэропортах отменены 1500 рейсов.

Когда тайфун ударил по побережью провинции Чжэцзян, скорость ветра достигала 159 километров в час. Выйдя на сушу, он ослаб до тропического шторма, однако проливные дожди несут с собой опасность наводнений и оползней. В провинции Чжэцзян может выпасть до 500 мм осадков. Это самый мощный шторм в Китае с начала года.

Власти призывают граждан не выходить на улицу, многие популярные у туристов объекты закрыты, включая шанхайский «Диснейленд». СМИ ведут репортажи из исторического района города «Французская концессия» – уровень воды составляет более 30 сантиметров.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.08 / Полноэкзомное секвенирование помогло найти причины редких заболеваний, которые не удавалось диагностировать годами

10.08 / В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4

10.08 / Небывалая жара обнажила обломки 200 нацистских кораблей, затопленных в Дунае

10.08 / DuckDuckGo выпустила очки, которые не делают абсолютно ничего — и они мгновенно стали хитом

10.08 / Природную глупость птицы додо назвали сильно преувеличенной

10.08 / Бойцы «Фронта Русской культуры» похитили Колобка и требуют прекратить прокат «Последнего богатыря»

10.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1629-й день войны

10.08 / Древние гиены стали падальщиками 3,6 миллиона лет назад

10.08 / Глава САП — «Израиль не ответил на запрос Украины о выдаче Миндича и Цукермана»

10.08 / Ученые разработали вакцину от столбняка и дифтерии, которая выдержала 37-градусную жару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике