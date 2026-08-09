Истребители F-16 были подняты в воздух для перехвата двух самолетов над гольф-клубом Трампа

В воскресенье, 9 августа, были подняты в воздух истребители F-16 для перехвата двух самолетов малой авиации, вторгшихся в закрытое воздушное пространство над гольф-клубом Трампа в Бедминстере в штате Нью-Джерси. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Оба самолета-нарушителя были успешно перехвачены и выведены за пределы закрытой зоны. В NORAD напомнили пилотам о необходимости проверять действующие временные ограничения на полеты.

Воздушное пространство было временно закрыто над частным гольф-клубом в Бедминстере, расположенном примерно в 60 километрах к западу от Нью-Йорка. Там проводил выходные президент США Дональд Трамп.

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