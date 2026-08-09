Антиизраильские акции в Греции — во многих городах люди не пришли на митинги

В Греции 9 августа организации March to Gaza Greece, BDS Greece и палестинская община страны объявили о проведении антиизраильских маршей. Организаторы утверждали, что мероприятия пройдут более чем в 100 населенных пунктах по всей стране.

МИД Израиля выпустил предупреждение для находящихся в Греции израильтян и членов еврейской общины, рекомендовав избегать мест проведения митингов и не демонстрировать открыто израильскую и еврейскую символику.

Израильтяне, живущие в Греции, в течение дня в беседах с израильскими журналистами не проявляли беспокойства. Они в основном говорили о том, что в Греции хорошо относятся к израильским туристам. Кроме того, сейчас у греков разгар отпусков и школьные каникулы, поэтому вряд ли на митинги придет много людей.

Наиболее заметная демонстрация состоялась в Афинах: участники собрались на площади Монастираки, после чего прошли маршем к площади Синтагма.

Сотни людей приняли участие в марше в Ханье на Крите.

В Салониках, по свидетельству израильтян, на митинг пришли меньше десятка человек. Примерно такая же ситуация была на островах Миконос и Родос.

Греческое издание in.gr пишет о тысячах участников акций в общей сложности по стране, однако официальных данных полиции о численности протестующих не приводится.

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