В Москве по обвинению в мошенничестве арестовали глав компании по производству дронов

В Москве по решению Кузьминского районного суда отправлены в СИЗО действующий и бывший гендиректора компании по производству беспилотников «Дрон солюшнс». ТАСС сообщает, что Вячеслав Барбасов и Ираклий Хазалия обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации газеты «Коммерсант», компания «Дрон солюшнс» была зарегистрирована в Москве в 2018 году. На сайте компании утверждается, что ее беспилотники могут, в отличие от обычных дронов, действовать практически в любых климатических условиях, поэтому они наиболее эффективны при авиамониторинге нефтегазовой инфраструктуры, наблюдении за очагами возгорания, обеспечении периметровой охраны.

По информации DW, в апреле глава минздрава Михаил Мурашко показывал разработку компании дрон самолетного типа «Аист» с вертикальным взлетом и посадкой. На сайте «Дрон солюшнс» говорится, что этот БПЛА предназначен для «охраны, инспекции и доставки на больших территориях». Дальность его полета до 400 км ,и он способен нести до 10 кг груза. Мурашко показывал «Аиста» президенту как систему для доставки лекарственных препаратов.

DW отмечает, что весной в РФ были начаты проверки компаний, получавших господдержку по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». В частности, тогда арестовали экс-гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Козаренко.

В конце июля по связанному с «Транспортом будущего» делу также задержали миллиардера Валерия Кустова и других руководителей группы «Эфко», а вместе с ними – чиновницу Минпромторга. Следствие заинтересовалось проектом серийного производства 750 беспилотников, на который выделили субсидию в 4,5 миллиардов рублей.

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