В Австралии расследование убийства завершилось неожиданно — «тело» оказалось секс-куклой

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс почти сутки расследовала предполагаемое убийство после обнаружения чемодана с тем, что было принято за тело женщины. Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что в чемодане находилась реалистичная секс-кукла.

Чемодан обнаружили двое туристов на обочине грунтовой дороги примерно в 250 километрах к юго-западу от Сиднея. Открыв его, они решили, что внутри находятся останки женщины, и немедленно вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники оцепили район, а из Сиднея были вызваны следователи отдела по расследованию убийств. Одновременно полиция начала проверку сообщений о пропавших без вести.

Лишь после доставки находки в криминалистическую лабораторию выяснилось, что речь идет не о человеческих останках. По данным полиции, в чемодане находилась реалистичная кукла в одежде, с волосами и пирсингом в носу – следы потертостей и загрязнений первоначально были приняты за повреждения на теле человека.

Командующая полицией округа Линда Брэдбери заявила, что не видит оснований критиковать действия сотрудников. По ее словам, первоначальная реакция полностью соответствовала инструкциям, поскольку находка действительно выглядела как человеческое тело. После получения результатов экспертизы расследование было прекращено.

В полиции отметили, что туристы поступили правильно, сообщив о находке. По словам Брэдбери, они были искренне убеждены, что обнаружили останки человека, и испытали сильный шок. Правоохранительные органы намерены уведомить их о результатах экспертизы.

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