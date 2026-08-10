В Ирландии предъявили обвинение предполагаемому главе крупнейшего наркокартеля страны

Ирландские правоохранительные органы предъявили 49-летнему Дэниелу Кинахану обвинение в руководстве преступной организацией. Вечером 9 августа его доставили в Специальный уголовный суд Дублина после экстрадиции из Объединенных Арабских Эмиратов.

Следствие утверждает, что Кинахан руководил деятельностью Kinahan Organised Crime Group (KOCG) с 18 октября 2015 года по 6 апреля 2017 года. На первом заседании он не стал ходатайствовать об освобождении под залог. Следующее слушание назначено на 5 октября, передает Reuters.

Дэниел Кинахан был задержан в Дубае в апреле 2026 года на основании ирландского ордера. В конце июля он проиграл последнюю апелляцию против экстрадиции, после чего был доставлен в Ирландию правительственным самолетом. Это стала первая экстрадиция из ОАЭ в Ирландию в рамках нового постоянного соглашения между двумя странами. После суда Кинахана отправили в тюрьму строгого режима Портлиш.

Kinahan Organised Crime Group считается одной из наиболее влиятельных ирландских преступных структур. Группировку, по данным правоохранительных органов, основал отец Дэниела Кинахана Кристи Кинахан – ее связывают с международной торговлей кокаином, отмыванием денег и контрабандой оружия. Американские власти в 2022 году ввели санкции против Кинахана и других руководителей группировки и объявили крупное вознаграждение за информацию, которая могла привести к их задержанию. Организация действовала не только в Ирландии, но и в Великобритании, Испании, странах Ближнего Востока и других регионах.

Особую известность группировка получила после кровавого конфликта с конкурирующей бандой Hutch. Противостояние резко обострилось после убийства Гэри Хатча в Испании в 2015 году и нападения вооруженных людей на боксерское мероприятие Regency Hotel в Дублине в феврале 2016 года. В последовавшей серии убийств погибли по меньшей мере 18 человек. Ирландские правоохранительные органы неоднократно называли Кинахана одним из ключевых руководителей группировки.

Отдельную роль в биографии Кинахана играл профессиональный бокс. Живя в Дубае, он участвовал в организации крупных боев и был связан с компанией MTK Global, работавшей с известными боксерами.

Сам Дэниел Кинахан на протяжении многих лет отрицал обвинения в преступной деятельности и через адвокатов заявлял, что является законным спортивным предпринимателем. После введения американских санкций его связи с профессиональным боксом стали предметом особенно пристального внимания властей.

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