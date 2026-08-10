ВСУ — ночью сбиты 92 из 126 БПЛА. МО РФ — перехвачены 456 БПЛА, есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 10 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 1 ракету, 3 барражирующих боеприпаса и 126 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 92 БПЛА и 3 барражирующих боеприпасов, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 31 ударных БПЛА в 22 локациях, а также падения фрагментов в 2 локациях. Причинен ущерб в Полтавской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 10 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом. В Нижнекамске был атакован НПЗ, один из БПЛА упал на рынке, есть жертвы. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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