 

На сайте Минцифры стартовало голосование за дизайн талонов на Интернет

10.08.2026, 9:00, Разное
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Министр цифрового развития Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия-24» призвал граждан принять участие в создании макетов талонов для доступа в Интернет, которые должны поступить в обращение через два месяца.

«Уже в октябре мы планируем выпустить эти ваучеры и очень бы хотелось, чтобы их дизайн соответствовал чаяниям народа. Среди предложенных эскизов есть даже напечатанные дореформенной орфографией, то есть как бы это было при царе-батюшке», – сказал Шадаев.

Всего на сайте Минцифры россияне смогут выбрать из 100 макетов талонов, разработанных ведущими отечественными художниками и искусствоведами. По итогам голосования будут отобраны 15 наиболее популярных вариантов.

«Печатать мы их будем на «Гознаке», поэтому можно сделать талоны очень красивыми. Так что прошу всех пользователей Интернетом проголосовать, это в наших общих интересах», – призвал глава Минцифры.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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