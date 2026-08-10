 

В Татарстане заявили о 13 погибших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск

10.08.2026, 10:19, Разное
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Власти Татарстана сообщили, что в результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 13 человек, включая ребенка, еще 39 получили ранения. По данным пресс-службы главы республики Рустама Минниханова, в больницы были доставлены 28 пострадавших, в том числе несовершеннолетний. В регионе объявлен траур.

По официальной версии российских властей, целью атаки были как промышленные, так и гражданские объекты города. Минниханов заявил, что утром Нижнекамск подвергся «массированной атаке» украинских беспилотников.

Украинская сторона на момент публикации официально не комментировала произошедшее.

Вместе с тем в российских и украинских телеграм-каналах, а также в ряде СМИ распространяются видеозаписи и сообщения, согласно которым одной из целей атаки могли быть нефтеперерабатывающие предприятия Нижнекамского промышленного узла – в частности, комплекс ТАНЕКО, завод ТАИФ-НК и предприятие «Нижнекамскнефтехим». На опубликованных кадрах видны взрывы и пожар в районе промышленной зоны. Независимого подтверждения того, какой именно объект был поражен и каковы масштабы повреждений, пока нет.

Отдельно в социальных сетях появились видеозаписи падения одного из беспилотников или его обломков в районе городского рынка. Некоторые российские источники утверждают, что именно это привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Нижнекамск, расположенный примерно в 1200 километрах от украинской границы, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических центров России. Здесь находятся два крупных НПЗ – ТАНЕКО и ТАИФ-НК, а также предприятие «Нижнекамскнефтехим». В последние месяцы эти объекты уже неоднократно фигурировали в сообщениях об атаках украинских дальнобойных беспилотников.


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